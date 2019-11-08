Олександрійський патріархат визнав автокефалію ПЦУ

Олександрійський патріархат, який займає друге місце у диптиху православних церков світу, офіційно визнав автокефальну Православну церкву України — патріарх Феодор ІІ пом'янув митрополита Київського Епіфанія.

Про це повідомляє ВВС News Україна.

"Найстаріший після Вселенського патріархату Олександрійський патріархат офіційно визнав автокефальну Православну церкву України — патріарх Феодор ІІ пом'янув митрополита Київського Епіфанія", - йдеться в повідомленні.

За інформацією авторитетних грецьких православних видань Orthodoxia та Romfea, патріарх Феодор пом'янув митрополита Епіфанія під час літургії в Каїрі.

Цю інформацію також підтверджують джерела ВВС News Україна у Вселенському патріархаті.

Олександрійський патріархат став першим серед старих патріархатів православного світу (після Константинополя, який надав томос), який почав євхаристійне (церковне) спілкування з ПЦУ та почав поминати її предстоятеля.

Олександрійський патріархат займає друге місце у диптиху православних церков світу.

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Визнання Олександрійським патріархатом ПЦУ стане потужним сигналом для всього православного світу, зазначає ВВС. Адже багато інших помісних церков вже заявляли, що будуть визначатись щодо свого ставлення до Православної церкви України після того, як її визнають старі патріархати, такі як Олександрійський.

Це визнання відбулось після подібного кроку Грецької православної церкви, яка також розпочала євхаристичне спілкування з автокефальною православною церквою України.

Фото: GETTY IMAGES