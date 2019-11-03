Епіфаній освятив відремонтований Вознесенський храм на Чернігівщині
Про це повідомляє пресслужба ПЦУ.
"Блаженнійший митрополит Київський і всієї України Епіфаній 3 листопада 2019 року, у 20-ту неділю після П’ятидесятниці, вперше відвідав з архіпастирським візитом Чернігівщину. Предстоятель помісної Української православної Церкви в смт Козелець звершив освячення храму Вознесіння Господнього – відремонтованої унікальної архітектурної пам’ятки ХІХ століття, а також очолив божественну літургію", - йдеться у повідомленні.Глава ПЦУ Епіфаній освятив відремонтований Вознесенський храм на Чернігівщині/Фото: ПЦУ
Зазначається, що Епіфанію співслужили митрополит Переяславський і Вишневський Олександр, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій, архієпископ Вишгородський Агапіт, настоятель храму протоієрей Ярослав Гика та запрошене духовенство.
Архієпископ Євстратій від імені громади та від себе особисто висловив вдячність предстоятелю ПЦУ за архіпастирський візит і за освячення цієї історичної пам’ятки українського народу, назвавши цю подію важливою також і в утвердженні єдності української церкви.
Як повідомляє ПЦУ, митрополит Епіфаній разом із архієреями та духовенством також вшанував пам’ять захисників Батьківщини, які віддали життя за волю і незалежність України.
Фото: ПЦУ