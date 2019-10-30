Клірик Грецької церкви відслужив спільну літургію із ПЦУ у Запоріжжі

У Запоріжжі в храмі на честь святителя Миколая вперше провели літургію двома мовами – українською і грецькою.

Про це повідомляє пресслужба ПЦУ.

"У храмі на честь святителя Миколая міста Запоріжжя вперше було звершено Божественну літургію двома мовами – українською і грецькою. Настоятелю храму протоієрею Володимиру Гошовському та священникам Роману Леху і Івану Гошовському співслужив протоієрей Сотіріс Коскорі з Калавритської та Егіалійської Митрополії Елладської православної Церкви", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на завершення літургії Сотіріс Коскоріс звернувся до прихожан і настоятеля зі словами вдячності за теплий прийом і можливість разом провести літургію.

Окрім того, представник Грецької церкви закликав прихожан храму святителя Миколая і всіх вірян ПЦУ об’єднатися довкола духовенства та довіряти очільникам Церкви.

Як повідомляв Укрінформ, 5 січня цього року Вселенський Патріарх Варфоломій підписав Томос, яким надав незалежний статус Православній церкві України, про створення якої було оголошено на Об'єднавчому соборі 15 грудня 2018 року.

12 жовтня 2019 року під час засідання Священного Синоду Грецької церкви було визнано самостійність Православної церкви України.

Фото: ПЦУ