Епіфаній підписав книги, які ПЦУ відправила дітям на Донбас

Епіфаній підписав книги, які ПЦУ відправила дітям на Донбас

Укрінформ
Предстоятель ПЦУ Митрополит Епіфаній завітав до Управління соціального служіння та благодійності «Елеос-Україна», де долучився до відправки української літератури та комп’ютерів на Схід України.

Про це повідомляє пресслужба ПЦУ.

"Його Блаженство підписав книги, які, зокрема, мають бути доставлені до «сірої зони» Донбасу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що проєктом «Бібліотеки для Сходу» #Eleos_Booking_Hub! опікується протоієрей Сергій Дмитрієв та команда «Елеос-Україна» за підтримки меценатів і міжнародних організацій.

Дана ініціатива покликана забезпечити можливість реалізувати освітні запити учнів трьох навчальних закладів в містах Щастя, селі Веселе (Луганська обл.) і селищі Чермалик (Донецька обл). Кількість дітей, які там навчаються, становить близько півтисячі осіб.

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Як повідомляє ПЦУ, район, в якому буде реалізовано проєкт харатеризується складним економічним становищем, слабкою інфраструктурою і постійною загрозою початку ведення бойових дій.

Фото: ПЦУ

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