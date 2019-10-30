Епіфаній підписав книги, які ПЦУ відправила дітям на Донбас

Предстоятель ПЦУ Митрополит Епіфаній завітав до Управління соціального служіння та благодійності «Елеос-Україна», де долучився до відправки української літератури та комп’ютерів на Схід України.

Про це повідомляє пресслужба ПЦУ.

"Його Блаженство підписав книги, які, зокрема, мають бути доставлені до «сірої зони» Донбасу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що проєктом «Бібліотеки для Сходу» #Eleos_Booking_Hub! опікується протоієрей Сергій Дмитрієв та команда «Елеос-Україна» за підтримки меценатів і міжнародних організацій.

Дана ініціатива покликана забезпечити можливість реалізувати освітні запити учнів трьох навчальних закладів в містах Щастя, селі Веселе (Луганська обл.) і селищі Чермалик (Донецька обл). Кількість дітей, які там навчаються, становить близько півтисячі осіб.

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Як повідомляє ПЦУ, район, в якому буде реалізовано проєкт харатеризується складним економічним становищем, слабкою інфраструктурою і постійною загрозою початку ведення бойових дій.

Фото: ПЦУ