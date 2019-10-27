Епіфаній освятив новозбудований храм на Житомирщині

Предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній освятив новозбудований храм на честь свята Покрови Пресвятої Богородиці у Малині на Житомирщині.

Про це повідомляє Православна церква України.

«Предстоятель помісної Української православної церкви звершив освячення престолу і новозбудованого храму на честь свята Покрови Пресвятої Богородиці у місті Малин Житомирської області», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що митрополит Епіфаній провів у храмі Божественну літургію та удостоїв настоятеля правом носіння митри.

«Цей храм є виявом єдності громади міста у лоні справжньої Української Церкви. Тож нехай Всемилостивий Господь збереже його непохитним до кінця віку і нехай тут постійно лунає молитва», - зауважив предстоятель.

Після урочистої відправи митрополит Епіфаній вручив церковні нагороди меценатам та благодійникам храму.

Як повідомляв Укрінформ, у вересні митрополит Епіфаній освятив новозбудований Хрестовоздвиженський храм у селі Немиринці Ружинського району Житомирщини.

Фото: www.pomisna.info