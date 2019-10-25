Епіфаній вірить, що дипломатія захистить ПЦУ від російських окупантів

Епіфаній вірить, що дипломатія захистить ПЦУ від російських окупантів

Укрінформ
Православна Церква України інформує зарубіжних партнерів про утиски релігійних свобод на окупованих Росією територіях, і міжнародні меседжі дуже часто мають позитивний вплив.
Про це розповів Укрінформу під час візиту до Вашингтона Предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

"Звичайно, ми зараз хочемо в дипломатичний спосіб вплинути на Російську Федерацію і на окупаційну владу, щоб вони припинили такий шалений тиск на вірних, на священнослужителів нашої помісної Української Православної Церкви. Ми бачимо, що такі дипломатичні меседжі дуже часто позитивно спрацьовують", - підкреслив митрополит.

Він зауважив, що, зокрема, у Вашингтоні мав "багато зустрічей із сенаторами, конгресменами і з державним секретарем Майком Помпео", де обговорював ці питання.

"Тобто, якщо ми наголошуємо й інформуємо нашу міжнародну спільноту по тій проблемі, що існує в Україні, то звичайно, що супротивник все ж таки зважає на ці заклики та певною мірою реагує, й частково припиняються ті гоніння, які зараз є там", - підкреслив митрополит.

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Як повідомляв Укрінформ, Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній цього тижня здійснив візит до Сполучених Штатів, під час якого відвідав, зокрема, Нью-Йорк і Вашингтон.

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