Епіфаній вірить, що дипломатія захистить ПЦУ від російських окупантів

"Звичайно, ми зараз хочемо в дипломатичний спосіб вплинути на Російську Федерацію і на окупаційну владу, щоб вони припинили такий шалений тиск на вірних, на священнослужителів нашої помісної Української Православної Церкви. Ми бачимо, що такі дипломатичні меседжі дуже часто позитивно спрацьовують", - підкреслив митрополит.

Він зауважив, що, зокрема, у Вашингтоні мав "багато зустрічей із сенаторами, конгресменами і з державним секретарем Майком Помпео", де обговорював ці питання.

"Тобто, якщо ми наголошуємо й інформуємо нашу міжнародну спільноту по тій проблемі, що існує в Україні, то звичайно, що супротивник все ж таки зважає на ці заклики та певною мірою реагує, й частково припиняються ті гоніння, які зараз є там", - підкреслив митрополит.

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Як повідомляв Укрінформ, Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній цього тижня здійснив візит до Сполучених Штатів, під час якого відвідав, зокрема, Нью-Йорк і Вашингтон.