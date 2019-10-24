Епіфаній у США розповів про переслідування ПЦУ російськими окупантами

Предстоятель ПЦУ Митрополит Епіфаній виступив у Інституті миру США, де розповів про завдання та виклики, які стоять перед Православною церквою України.

Про це повідомляє пресслужба ПЦУ.

"Зустріч митрополита Епіфанія з експертами Інституту миру та запрошеними учасниками відбулася в форматі круглого столу. Його Блаженство розповів про різні аспекти становлення Православної церкви України як автокефальної, про відносини з іншими Церквами та релігійними організаціями в Україні та закордоном. Окремо йшлося про переслідування, яких зазнають громади та священники ПЦУ на окупованих Росією територіях – у Криму і на Донбасі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час виступу Епіфаній назвав прикладом плідної співпраці та взаємодії різних конфесій – Всеукраїнську Раду Церков і релігійних організацій, яка об‘єднує 17 членів, серед яких - православні, греко- і римо-католицькі, протестантські та євангельські церкви, а також юдейські та мусульманські релігійні об’єднання. Рада представляє понад 90 % усієї релігійної мережі України.

Після виступу митрополит Епіфаній понад годину відповідав на запитання експертів, щоби якнайповніше розповісти про виклики та завдання, які стоять зараз перед Україною та помісною автокефальною УПЦ.

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Як повідомляє пресслужба ПЦУ, офіційна делегація української церкви висловила вдячність Інституту миру США за підтримку та роботу, спрямовану на встановлення справедливого миру на Сході України та на повернення анексованого Криму, а також сподівання на подальшу плідну співпрацю в захисті свободи віросповідання.

Як повідомляв Укрінформ, митрополит Київський і всієї України Епіфаній наразі перебуває з візитом у Сполучених Штатах Америки.

Фото: ПЦУ