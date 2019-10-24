Делегація Православної церкви України на чолі з митрополитом Епіфанієм зустрілася у Вашингтоні з членом Палати представників Конгресу США від штату Меріленд Енді Гаррісом.

Про це повідомляє пресслужба ПЦУ.

Епіфаній обговорив з американським конгресменом утиски церкви в Криму та ОРДЛО / Фото: pomisna.info

"23 жовтня 2019 р. в рамках робочого візиту до Вашингтона делегація Православної церкви України на чолі з Блаженнійшим митрополитом Епіфанієм зустрілася з членом Палати представників Конгресу США від штату Меріленд Енді Гаррісом, який також є співголовою Групи підтримки України в Конгресі (Congressional Ukrainian Caucus)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що учасники зустрічі обговорили низку питань щодо розбудови ПЦУ, детально зупинившись на проблемах релігійного миру та свободи.

Зокрема, Епіфаній розповів, що Росія намагається повністю витіснити ПЦУ з Криму та окупованих районів Донбасу: храми ПЦУ захоплюються, священнослужителі та віряни переслідуються.

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Предстоятель ПЦУ також акцентував увагу конгресмена Гарріса на тому, що українська церква прагне відновлення територіальної єдності як гарантії відновлення прав і свобод, яких позбавлені віряни на окупованому Донбасі та в Криму.

Як повідомляє пресслужба ПЦУ, Гаррісон висловив тверде переконання, що наведені у розмові факти переслідування не повинні залишатися без уваги з боку Конгресу та без належної реакції. Він запевнив, що інформуватиме своїх колег-однодумців з цього питання та зробить все можливе, щоби така реакція була засвідчена.

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Як повідомляв Укрінформ, митрополит Київський і всієї України Епіфаній наразі перебуває з візитом у Сполучених Штатах Америки.

Фото: ПЦУ