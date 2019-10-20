Епіфанію вручили у США премію за захист прав людини

Митрополиту Київському і всієї України Епіфанію вручили у Нью-Йорку «Премію Афінагора з прав людини» (Athenagoras Human Rights Award).

Про це Предстоятель Православної церкви України повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Із почуттям щирої вдячності прийняв сьогодні в Нью-Йорку Athenagoras Human Rights Award. Прийняв її не як нагороду для мене особисто, а як відзнаку успіху праці тисяч і навіть мільйонів українських православних вірних на Батьківщині та в діаспорі". - написав Епіфаній.

Епіфанію вручили у США правозахисну “Премію Афінагора” / Фото: ПЦУ

Він зазначив, що прийняти нагороду імені видатного церковного і суспільного діяча ХХ століття Патріарха Афінагора стало для нього"великою честю".

"Не лише честь, але і спонукання, і обов’язок – служити Богу, Церкві та дорученій мені пастві всіма моїми силами, як служив Патріарх Афінагор. Перед нашою Церквою та переді мною як Предстоятелем ПЦУ теж постало і будуть ще поставати багато викликів, але приклад Патріарха Афінагора відтепер особливо буде надихати мене". - відмітив Епіфаній.

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Як відомо, "Премія Афінагора з прав людини» була заснована у 1986 році Національною радою Ордена апостола святого Андрія, архонтів Вселенського Патріархату в Америці, її лауреати визначаються Комітетом з числа духовенства і мирян. Премію вручають особі або організації, які послідовно своїми діями відстоюють основні права людини і релігійну свободу на національному та міжнародному рівнях.