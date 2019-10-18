Українські дипломати привітали ПЦУ з визнанням Елладською церквою

Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко та Генконсул України в Нью-Йорку Олексій Голубов під час зустрічі з Митрополитом Епіфанієм привітали ПЦУ з визнанням Елладською церквою.

Про це повідомляє Епіфаній в Facebook.

"Українські дипломати привітали Православну церкву України з рішенням Собору ієрархів Елладської Церкви про визнання нашої автокефалії та початком євхаристійного єднання між двома церквами", - зазначив Епіфаній.

Він додав, що під час зустрічі були обговорені актуальні виклики, які стоять перед українською церквою, зокрема спроби втручання Росії в процес становлення ПЦУ. У свою чергу, українські дипломати запевнили, що надаватимуть всебічне сприяння ініціативам ПЦУ на міжнародному рівні.

Предстоятель ПЦУ додав, що українська Церква розуміє важливість внеску, який дипломати роблять щодня задля згуртування світової громадськості на захисті України й задля стримування російського агресора.

"Нехай наша держава й надалі розбудовує добрі відносини на міждержавному рівні, а Представництву України при ООН і Генеральному консульству в Нью-Йорку бажаю міцності та Божої допомоги в захисті інтересів України!", - наголосив Епіфаній.

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Як повідомляв Укрінформ, митрополит Київський і всієї України Епіфаній наразі перебуває з візитом у Сполучених Штатах Америки.

Як відомо, 5 січня цього року Вселенський Патріарх Варфоломій підписав Томос, яким надав незалежний статус Православній церкві України, про створення якої було оголошено на Об'єднавчому соборі 15 грудня 2018 року.

12 жовтня під час засідання Священного Синоду Грецької церкви було визнано самостійність Православної церкви України.

Фото: Митрополит Епіфаній,Фейсбук