Помпео висловився про утиски Росією релігійних свобод на Донбасі та в Криму

Державний секретар США Майк Помпео висловив спільне з митрополитом Епіфанієм занепокоєння щодо утискання релігійних свобод в окупованих Росією Донбасі й Криму.

Про це повідомили в зовнішньополітичному відомстві США за результатами зустрічі Помпео й Епіфанія у Вашингтоні.

"Держсекретар Помпео зустрівся сьогодні з Блаженнішим митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм, Предстоятелем Православної Церкви України. Держсекретар Помпео привітав митрополита Епіфанія з отриманням премії Афінагора з прав людини за відстоювання можливості всіх українців молитися відповідно до своєї віри без зовнішнього втручання", - зауважили в зовнішньополітичному відомстві.

При цьому підкреслюється, що Помпео й Епіфаній висловили спільне занепокоєнням "щодо зловживань проти віросповідання в окупованому Росією Криму та підконтрольній Росії частинах Донбасу".

При цьому, і держсекретар США, і Епіфаній підтримали сподівання "на дипломатичне розв'язання конфлікту, спричиненого Росією на сході України", підкресливши "необхідність загоєння ран війни та сприяння єдності", зазначили в Державному департаменті США.

Як повідомляв Укрінформ, митрополит Київський і всієї України повідомив у середу про зустріч з держсекретарем США Майклом Помпео.