В окупованому Криму з початку року - 126 арештів

За 9 місяців 2019 року правозахисники зареєстрували в окупованому Криму 126 затримань і 587 порушень права на справедливий суд.

Про зростання порушень прав людини в середу на пресконференції в Києві розповів голова Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За словами Барієва, це означає, що затримання відбувалися практично через день, а несправедливість російської судової системи відчували щодня не менше двох кримчан.

"За звітний період на півострові зафіксовано 80 обшуків, 126 затримань, 169 допитів, опитувань, "бесід", 282 арешти, включаючи 213 випадків продовження терміну арешту, 578 випадків порушення права на справедливий суд", - повідомив Барієв.

Крім того, розповів він, у Криму задокументовано 90 випадків порушень на найвищий досяжний рівень фізичного і психічного здоров'я, 69 фактів незаконного етапування політв'язнів і 13 випадків неналежних умов або ускладнення умов утримання заарештованих політв'язнів.

Як зазначив правозахисник, найбільшого переслідування з боку російської влади на півострові зазнають кримські татари.

За його словами, з 80 обшуків - 62 були проведені у будинках кримських татар, зі 126 затримань - 113 стосувалися кримських татар, із 169 допитів - 115 були проведені відносно кримських татар, а з 282 заарештованих - 196 були представниками корінної національності Криму.