Епіфаній, Предстоятель ПЦУ Блаженніший митрополит Київський і всієї України

Предстоятель Православної Церкви України митрополит Епіфаній щойно завершив візит до Сполучених Штатів, де не тільки відвідав місцеві святині, але й зустрівся з представниками американської влади. Як у Конгресі США, так і в американському уряді почули занепокоєння України щодо утисків свобод віросповідання в окупованих Донбасі й Криму.

В останній день візиту до Сполучених Штатів митрополит Епіфаній відповів на запитання Укрінформу про стурбованість, висловлену в США, дипломатичні меседжі міжнародних партнерів, а також їхній вплив на російську окупаційну владу.

ГОЛОВНЕ ПИТАННЯ – УТИСКИ РЕЛІГІЙНИХ СВОБОД

- Вітаємо вас із першим візитом до США як Предстоятеля Православної церкви України. Ви мали насичений графік у Нью-Йорку і тут, у Вашингтоні. Розкажіть, які важливі зустрічі відбулися, і про що на них вдалося домовитися?

- Протягом тижня перебування в Сполучених Штатах я мав багато цікавих зустрічей. Ми розпочали наш візит із відвідання міста Нью-Йорк, бо саме на запрошення Архонтів Вселенського Патріархату Ордену Святого Андрія Первозванного нашій Церкві в моїй особі було вручено шановану нагороду Патріарха Афінагора з прав людини (Athenagoras Human Rights Award – ред.). У Нью-Йорку ми вперше звершили богослужіння з Архієпископом Америки Елпідофором у кафедральному храмі (Грецької православної архієпископії Америки – Соборі Святої Трійці – ред.).

Ми також мали зустрічі в ООН з нашим представником України (Володимиром Єльченком – ред.) та іншими представниками. Тут, у Вашингтоні ми мали багато зустрічей із сенаторами, конгресменами і з державним секретарем Майклом Помпео. Ми говорили про наші успіхи, яких ми досягли впродовж останніх років як Церква. Крім того, ми говорили про ті внутрішні і зовнішні виклики, які зараз існують особливо в окупованому Криму і на Донбасі.

Тому ми зверталися до всіх, щоби якимось чином дипломатично можна було вплинути на Російську Федерацію, щоби вони не порушували так жорстко права наших віруючих. Особливо це стосується окупованого Донбасу, бо там практично заборонено навіть звершувати богослужіння нашим представникам. Нас змушують перереєстровувати наші громади, забирають приміщення та інше майно, яким Українська православна церква користувалася до цього часу в окупованому Донбасі.

СВЯЩЕННИКІВ ПЦУ ВИЖИВАЮТЬ З ДОНБАСУ

- Чи можете розповісти більш детально про переслідування, назвати живі приклади для того, аби мати уяву про ці події?

- Що стосується Криму, там відкрито намагаються забрати приміщення Кафедрального собору і єпархіального управління. Я особисто спілкуюся з Владикою Климентом, Архієпископом Кримським. Учора він повідомив, що прийшли нові судові рішення, і до 11 листопада він повинен залишити та передати приміщення. Крім того, подібні спроби відбуваються в Сімферополі, в інших містах окупованого півострова, де наші громади звершують богослужіння.

На окупованій території (Донецької і Луганської областей – ред.) ще більш складна ситуація, бо там не дозволено навіть офіційно звершувати богослужіння. І наші священнослужителі були змушені покинути цю територію, бо вони були свого часу внесені навіть у розстрільні списки. Нещодавно був такий прецедент, коли наш священнослужитель помер при переході лінії розмежування – у нього не витримало здоров'я, і він упокоївся прямо там, на тому місці.

Це стосується і наших вірних – їм перешкоджають, не дозволяють, і вони змушені звершувати богослужіння підпільно або взагалі не збираються громадою у святкові дні.