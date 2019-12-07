Епіфаній - про приєднання парафій УПЦ КП: Філарета підтримують одиниці

Після утворення Православної церкви України Української православної церкви Київського патріархату більше не існує.

Так Предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній прокоментував кореспондентові Укрінформу заяву почесного патріарха Філарета про те, що він боротиметься за Київський патріархат "до останнього".

"Почесний Патріарх дякує нам за таке рішення (що стосується гарантій забезпечення достойного становища почесного патріарха Філарета - ред.), але говорить, що надалі буде продовжувати боротьбу за збереження Київського патріархату. Але Української православної церкви Київського патріархату вже як такої немає, оскільки вона лягла в основу нашої єдиної помісної, уже визнаної православної церкви. Ми - єдині, ми зберегли нашу єдність і незабаром будемо вже урочисто відзначати першу річницю об’єднавчого собору, динамічно розвиваємося, укріплюємо свої позиції і завдяки цьому маємо певні успіхи - це визнання з боку інших помісних православних церков", - сказав митрополит Епіфаній.

Відповідаючи на запитання щодо процесу приєднання храмів УПЦ КП до ПЦУ, він зазначив, що лише одиниці, можливо, з десяток парафій у різних областях України заявили про підтримку позиції Філарета і ще не перереєструвались.

"Ми нікого не примушуємо, ми всіх закликаємо до любові, єдності, без протистоянь і боротьби", - зазначив Предстоятель ПЦУ.

У Чернігові митрополит Епіфаній перебував з архіпастирським візитом з нагоди відзначення в Катерининській козацькій церкві храмового свята - Дня св. вмч Катерини та св. Меркурія.

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Як повідомляв Укрінформ, ПЦУ завершила процедуру ліквідації УПЦ Київського патріархату і прийняла рішення щодо пожиттєвого забезпечення умов проживання та діяльності почесного патріарха Філарета.