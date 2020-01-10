Філарет добровільно підписав постанову про ліквідацію УПЦ КП — Зоря

Патріарх Філарет своєю заявою про відкликання підпису під постановою про ліквідацію УПЦ КП підтвердив, що він добровільно підписував цей документ помісного собору від 15 грудня 2018 року.

Про це заявив речник Київської митрополії ПЦУ, архієпископ Євстратій Зоря на своїй сторінці у Facebook.

"Цією черговою заявою лише знову ним самим підтверджується, що постанову патріарх Філарет підписував. І всі учасники собору та всі, хто бачив відеозапис, можуть засвідчити, що робив він це усвідомлено і добровільно", - зазначив архієпископ Євстратій.

Ще ж і надто, за його словами, Філарет, заявляючи не раз про те, що він з послідовниками нібито «вийшов з ПЦУ», знову і знову підтверджує як і свою приналежність до ПЦУ, так і дійсність постанов помісного собору УПЦ КП та об‘єднавчого Собору, на основі яких він сам, разом з усім Київським патріархатом, стали невід’ємною частиною ПЦУ.

Також речник ПЦУ додав, що постанова помісного собору не є договором чи угодою, які можна розірвати. Так само і спадок та ім’я Київського патріархату належить помісній церкві, а не є приватною власністю одного ієрарха, якою він безуспішно прагне розпоряджатися на власний розсуд, підкреслив архієпископ Євстратій.

Як повідомлялося, у п’ятницю, 10 січня, колишній предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет заявив, що відкликав свій підпис під постановою помісного собору від 15 грудня 2018 року, на якому була ліквідована УПЦ КП.

У Києві 15 грудня 2018 року відбувся об'єднавчий церковний Собор, на якому ліквідували УПЦ КП, створили ПЦУ та обрали її предстоятелем митрополита Епіфанія. На Соборі до складу новоствореної церкви увійшли Українська православна церква Київського патріархату, Українська автокефальна православна церква та окремі єпископи УПЦ Московського патріархату. Тоді ж Філарет підписав постанову про ліквідацію УПЦ КП.

На початку січня 2019 року новостворена Православна церква України отримала Томос про автокефалію від Вселенського патріарха.

Однак уже 14 травня Філарет оприлюднив звернення, в якому оголосив, що Київський патріархат продовжує існувати, а він сам залишається чинним патріархом.

20 червня Філарет заявив, що скликаний ним "помісний собор" скасував рішення від 15 грудня 2018 року про ліквідацію УПЦ КП і відновив її діяльність.

Водночас 24 червня синод Православної церкви України ухвалив рішення підпорядкувати ПЦУ усі парафії та монастирі Київського патріархату.

5 грудня в Православній церкві України поінформували про завершення процедури ліквідації релігійної організації "Київська патріархія Української православної церкви Київського патріархату".

Також, згідно з рішенням синоду ПЦУ, Філарет має право пожиттєвого проживання і використання для своєї діяльності комплексу будівель за адресою: місто Київ, вулиця Пушкінська, 36, та має пожиттєве право на звершення богослужінь у Володимирському соборі міста Києва.