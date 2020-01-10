Ліквідація Київського патріархату: відкликання Філаретом підпису не матиме наслідків — ПЦУ

Відкликання почесним патріархом Філаретом свого підпису під постановою про ліквідацію Української православної церкви Київського патріархату не несе за собою жодних подальших наслідків на рішення об’єднавчого церковного собору від 15 грудня 2018 року.

Про це в коментарі Укрінформу сказав речник Київської митрополії ПЦУ, архієпископ Євстратій Зоря.

"На об’єднавчому церковному соборі підписали постанову про ліквідацію Української православної церкви Київського патріархату. Це є документ. І будь-які заяви Філарета не можуть нести надалі ніяких наслідків на рішення помісного собору від 15 грудня 2018 року", - наголосив архієпископ Євстратій.

Як повідомлялося, у п’ятницю, 10 січня, колишній предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет заявив, що відкликав свій підпис під постановою помісного собору від 15 грудня 2018 року, на якому була ліквідована УПЦ КП.

У Києві 15 грудня 2018 року відбувся об'єднавчий церковний Собор, на якому ліквідували УПЦ КП, створили ПЦУ та обрали її предстоятелем митрополита Епіфанія. На Соборі до складу новоствореної церкви увійшли Українська православна церква Київського патріархату, Українська автокефальна православна церква та окремі єпископи УПЦ Московського патріархату. Тоді ж Філарет підписав постанову про ліквідацію УПЦ КП.

На початку січня 2019 року новостворена Православна церква України отримала Томос про автокефалію від Вселенського патріарха.

Однак уже 14 травня Філарет оприлюднив звернення, в якому оголосив, що Київський патріархат продовжує існувати, а він сам залишається чинним патріархом.

20 червня Філарет заявив, що скликаний ним "помісний собор" скасував рішення від 15 грудня 2018 року про ліквідацію УПЦ КП і відновив її діяльність.

Водночас 24 червня синод Православної церкви України ухвалив рішення підпорядкувати ПЦУ усі парафії та монастирі Київського патріархату.

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5 грудня в Православній церкві України поінформували про завершення процедури ліквідації релігійної організації "Київська патріархія Української православної церкви Київського патріархату".

Також, згідно з рішенням синоду ПЦУ, Філарет має право пожиттєвого проживання і використання для своєї діяльності комплексу будівель за адресою: місто Київ, вулиця Пушкінська, 36, та має пожиттєве право на звершення богослужінь у Володимирському соборі міста Києва.