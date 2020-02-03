Епіфаній знову закликав Філарета до примирення

Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній вдячний за підтримку і жертовність митрополиту Макарію і закликає до примирення та участі в розбудові ПЦУ почесного патріарха Філарета.

Про це Епіфаній заявив на пресконференції з нагоди першого року інтронізації у понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Почесний патріарх Філарет відіграв важливу роль у становленні автокефальної Української православної церкви, але сьогодні мені було приємно, що вітальне слово у стінах Святовї Софії Київської виголосив митрополит Макарій, який очолював до об'єднання 15 грудня Українську автокефальну православну церкву і також проявив жертовний подвиг. Він став практично моєю опорою протягом минулого року", - сказав Епіфаній.

Він додав, що на подібну позицію у новоствореній ПЦУ очікували також від владики Філарета, який має великий досвід керування Українською православною церквою і протягом 25 років був "прапором автокефалії. Проте, констатував Епіфаній, висловлені після отримання Томосу почесним патріархом Філаретом погляди "пішли всупереч загальній думці всіх архієреїв і духовенства".

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"Тому зараз почесний патріарх Філарет перебуває у самоізоляції. Він є ієрархом Православної церкви України, ми створили йому всі необхідні умови для подальшого його існування як ієрарха - він має можливість звершувати богослужіння, приймати людей, має свою резиденцію... Ми просили почесного патріарха Філарета, ми звертались до нього і зараз також його закликаємо до примирення і до подальшої участі в розбудові Української православної церкви", - резюмував предстоятель ПЦУ.

Як повідомлялося, в грудні 2018 року відбувся об'єднавчий церковний Собор, на якому ліквідували УПЦ КП, створили ПЦУ та обрали її предстоятелем митрополита Епіфанія. На Соборі до складу новоствореної церкви увійшли Українська православна церква Київського патріархату, Українська автокефальна православна церква та окремі єпископи УПЦ Московського патріархату. Тоді ж Філарет підписав постанову про ліквідацію УПЦ КП.

На початку січня 2019 року новостворена Православна церква України отримала Томос про автокефалію від Вселенського патріарха.

Однак уже 14 травня почесний патріарх Філарет оприлюднив звернення, в якому оголосив, що Київський патріархат продовжує існувати, а він сам залишається чинним патріархом.

У свою чергу ПЦУ на засіданні Синоду 24 травня висловила повну підтримку своєму Предстоятелю, митрополиту Епіфанію.

29 травня Предстоятель ПЦУ видав указ, згідно з яким документи від імені релігійного об’єднання "Українська православна церква Київського патріархату", видані після 30 січня 2019 року, є недійсними.

20 червня колишній Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет заявив, що скликаний ним "помісний собор" скасував рішення про ліквідацію УПЦ КП і відновив її діяльність.

24 червня Священний синод Православної церкви України ухвалив рішення підпорядкувати ПЦУ усі парафії та монастирі Київського патріархату.