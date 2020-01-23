Епіфаній привітав Філарета з днем народження

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній привітав почесного патріарха Філарета з днем народження.

Привітання опублікувала пресслужба ПЦУ.

"Ваша праця, яка стала важливим підґрунтям для здобуття Українською церквою Томосу про автокефалію, назавжди стане для нас прикладом служіння та жертовності. Нехай Всемилостивий Господь благословить нас єдністю, сподобить Вас і надалі бути відданим Божій правді та справі утвердження нашої єдиної незалежної автокефальної помісної Української православної церкви", - йдеться у привітанні.

Митрополит Епіфаній побажав почесному патріарху Філарету мудрості від Бога, здоров’я та всього, що на благо.

Почесному патріарху Філарету сьогодні виповнився 91 рік.