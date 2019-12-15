Вдячний за Томос: Епіфаній згадав історичний собор рік тому

Митрополит Варфоломій під час святкового богослужіння на честь річниці отримання Томосу Православною церквою України подякував Патріарху Варфоломію, а також усім причетним до визнання незалежності помісної православної церкви.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Саме рік тому, 15 грудня, в стінах нашої древньої святині - кафедрального собору київських Митрополитів відбувся справді історичний собор. Собор, який об’єднав три гілки українського православ’я в єдину помісну православну церкву. І, завдяки цьому єднанню, ми сподобились отримати з рук вселенського патріарха Варфоломія той довгоочікуваний документ - Томос, який навіки засвідчує, що ми є справжньою незалежною помісною українською православною церквою, церквою українського народу. Це сталося завдяки справді важливому рішенню його всесвятості Патріарха Варфоломія, бо напередодні проведення Собору, ще 11 жовтня, були прийняті важливі рішення щодо кліриків тих церков, які лягли в основу нашої єдиної помісної православної церкви”, - сказав Епіфаній.

Він висловив велику подяку його всесвятості Патріарху Варфоломію та розповів, що на святковому богослужінні присутні особи, завдяки яким також Собор відбувся.

“Сьогодні серед нас тут присутні особи, завдяки яким Собор відбувся. Це його Високопреосвященство Емануїл, який головував на Об’єднавчому Соборі, також екзархи, які тривалий час протягом року до об’єднавчого Собору зробили дуже багато. Владика Анфілотій, який також брав участь в об’єднавчому Соборі, від імені повноти Православної церкви України, висловлюємо вам свою щиру подяку”, - наголосив Митрополит.

Також він подякував п’ятому Президенту України Петру Порошенку за його роботу задля отримання Томосу українською церквою. Та висловив подяку архієреям, духовенству вірним української православної церкви, а також воїнам, які захищають Незалежність України.

“Сьогодні, святкуючи цей перший ювілей, першу річницю ми не повинні забувати про ті жертви, які покладені протягом століть, а також в часи вже нашої новітньої історії. Ми не маємо права їх забути, для нас вони є справжніми новітніми героями. Наша Церква молиться за наших українських воїнів, які зараз захищають нашу територіальну цілісність і молиться за тих, які, на жаль, уже відішли у вічність. І Михайлівський Золотоверхий монастир, який у часи революції гідності став візитною карткою боротьби за цю гідність і зараз тут на стінах монастирських ми задуємо тих багатьох, ті тисячі, які віддали життя за те, щоб ми могли вільно збиратися і дякувати Богові. І сьогодні ми також по особливому молимось, щоб Господь сподобив нас, щоб в нашій країні запанував справедливий мир”, - заявив Епіфаній.

Як повідомляв Укрінформ, у грудні 2018 року відбувся об'єднавчий церковний Собор, на якому ліквідували УПЦ КП, створили ПЦУ та обрали її предстоятелем митрополита Епіфанія.

На Соборі до складу новоствореної церкви увійшли Українська православна церква Київського патріархату, Українська автокефальна православна церква та окремі єпископи УПЦ Московського патріархату. Тоді ж патріарх Філарет підписав постанову про ліквідацію УПЦ КП.

На початку січня 2019 року Православна церква України отримала Томос про автокефалію від Вселенського патріарха.

Фото: Геннадій Мінченко