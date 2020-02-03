Філарет привітав Епіфанія з днем народження та першою річницею інтронізації

Почесний патріарх Філарет привітав митрополита Київського і всієї України Епіфанія із 41-річчям від дня народження та першою річницею інтронізації.

Привітання він опублікував у Facebook.

"Дорогий Владико! Від імені Української православної церкви Київського патріархату та від себе особисто вітаю Вас з Днем народження та першою річницею Вашої інтронізації! Вітаючи Вас, бажаю мудрості у звершенні важкого і відповідального служіння. Багато ззовні в ньому бачать почесті, але насправді це – важкий тягар. Не забувайте про це. Бажаю Вам йти шляхом правди і достойно звершувати покладені на Вас обов’язки та жертовно служити Церкві та українському народу", - побажав Філарет предстоятелю ПЦУ.

Як повідомляв Укрінформ, 15 грудня 2018 року відбувся об'єднавчий церковний Собор, на якому ліквідували УПЦ КП, створили ПЦУ та обрали її предстоятелем митрополита Епіфанія.

На Соборі до складу новоствореної церкви увійшли Українська православна церква Київського патріархату, Українська автокефальна православна церква та окремі єпископи УПЦ Московського патріархату.

На початку січня 2019 року новостворена Православна церква України отримала Томос про автокефалію від Вселенського патріарха. Інтронізація предстоятеля ПЦУ відбулася 3 лютого 2019 року.

Однак уже 14 травня почесний патріарх Філарет оприлюднив звернення, в якому оголосив, що Київський патріархат продовжує існувати, а він сам залишається чинним патріархом.

20 червня Філарет заявив, що скликаний ним "помісний собор" скасував рішення від 15 грудня 2018 року про ліквідацію УПЦ КП і відновив її діяльність.

Водночас 24 червня синод Православної церкви України ухвалив рішення підпорядкувати ПЦУ усі парафії та монастирі Київського патріархату.

5 грудня в Православній церкві України поінформували про завершення процедури ліквідації релігійної організації "Київська патріархія Української православної церкви Київського патріархату".

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Також, згідно з рішенням синоду ПЦУ, почесний патріарх Філарет має право пожиттєвого проживання і використання для своєї діяльності комплексу будівель за адресою: місто Київ, вулиця Пушкінська, 36, та має пожиттєве право на звершення богослужінь у Володимирському соборі міста Києва.

Речник Київської митрополії ПЦУ, архієпископ Євстратій Зоря зазначав, що відкликання почесним патріархом Філаретом свого підпису під постановою про ліквідацію Української православної церкви Київського патріархату не несе за собою жодних подальших наслідків для рішення об’єднавчого церковного Собору від 15 грудня 2018 року.