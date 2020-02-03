ПЦУ відзначає річницю інтронізації митрополита Епіфанія

Православна церква України відзначає першу річницю інтронізації митрополита Київського і всієї України Епіфанія.

Про це повідомляє ПЦУ в Facebook.

"Сьогодні ми відзначаємо знаменну для Українського Православ’я подію – першу річницю інтронізації Блаженнійшого митрополита Київського і всієї України Епіфанія", - йдеться у повідомленні.

Також у ПЦУ оприлюднили відео першого в історії єдиної помісної ПЦУ процесу інтронізації предстоятеля.

Як повідомляв Укрінформ, 15 грудня 2018 року відбувся об'єднавчий церковний Собор, на якому ліквідували УПЦ КП, створили ПЦУ та обрали її предстоятелем митрополита Епіфанія.

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На Соборі до складу новоствореної церкви увійшли Українська православна церква Київського патріархату, Українська автокефальна православна церква та окремі єпископи УПЦ Московського патріархату.

На початку січня 2019 року новостворена Православна церква України отримала Томос про автокефалію від Вселенського патріарха. Інтронізація предстоятеля ПЦУ відбулася 3 лютого 2019 року.