До ПЦУ перейшла ще одна парафія Московського патріархату

Парафія села Корещина Глобинського району Полтавщини ухвалила остаточне рішення перевести свій храм до Православної церкви України.

Про це повідомляє Духовний фронт України.

За словами архієпископа Полтавського і Кременчуцького Федора, перехід дався не зовсім легко, були маніпуляції інформацією з боку РПЦ.

«Були написані листи про захоплення храму. Це звичайна практика, але парадокс в тому, що виходить, наче сама громада захопила свій храм», - зауважив архієпископ.

Врешті-решт поліції пред’явили протокол зборів і докази, що все було законно. Тому у правоохоронців всі претензії відпали.

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Архієпископ Федір правив службу зі священниками Глобинського району, благочинним протоієреєм Володимиром Бараном, благочинним Семенівського району протоієреєм Іваном Сушінцем, настоятелем протоієреєм Іваном Федорівим та духовенством єпархії. На богослужінні у місцевому храмі були присутні віряни, вчителі, гості.

Фото: duhovnyfront.com.ua

