На Чернігівщині побили священника ПЦУ

У селі Припутні Ічнянського району Чернігівщини невідомі побили священника Свято-Різдво-Богородицької парафії Православної церкви України, якій суд передав храм, що належав Московському патріархату.

Про це повідомила релігійно-інформаційна служба України.

"На Чернігівщині у селі Припутні Ічнянського району невідомі побили священника Православної церкви України Леонтія Пустовойта, призначеного настоятелем місцевої церкви, яка за рішенням суду перейшла з підпорядкування Московського патріархату до ПЦУ", - йдеться у повідомленні.

З розповіді громадського діяча та історика Ростислава Мартинюка, отця Леонтія було побито на ґанку церкви у присутності клірика Московського патріархату. Завдані йому травми кваліфіковані як середньої тяжкості. На рану обличчя потерпілого медики наклали шви.

За свідченнями місцевих жителів, невідомі люди до Припутнів приїхали за кілька днів після передачі храму ПЦУ. Вони поселилися у священника, який до того правив службу у тій церкві.

Зазначається, що в ПЦУ Свято-Різдво-Богородицька парафія перейшла добровільно на основі волевиявлення місцевої громади і вже пройшла перереєстрацію. Однак у храм віряни з настоятелем потрапити не можуть.

В організації нападу на священника активісти підозрюють одного з ніжинських бізнесменів - фанатика РПЦ.

РІСУ нагадує, що протистояння навколо храму в селі Припутні триває з 2019 року і вже супроводжувалося сутичками прибічників УПЦ МП та ПЦУ.

Фото: risu.org.ua