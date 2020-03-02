Варфоломій закликає вірян боротися з самолюбством і підтримувати ближніх

Вселенський патріарх Варфоломій закликав вірян у дні Великого посту не просто утримуватися від певних видів їжі, а й боротися проти самолюбства, підтримувати ближніх.

Про це йдеться у його зверненні до вірян з нагоди початку Великого посту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Їжа для душі як матір всіх доброт і всіх чеснот. Піст — це не просто утримання від певної їжі, а боротьба проти самолюбства, підтримка ближнього, спільного життя та солідарності... Аскеза, піст, молитва і смирення передають світло Воскресіння, від якого вони отримують сенс і спрямованість", - йдеться у зверненні.

Вселенський патріарх наголосив, що піст — це не лише утримання від певної їжі. "Коли ми постуємо лише для себе і заради посту, то піст не висловлює дух православної традиції. Духовність — це животворна присутність Святого Духа, який завжди є духом спілкування", - йдеться у зверненні.

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Як відомо, в історичному стамбульському районі Фатіх, в храмі Святого Миколая 1 березня відбулася божественна літургія за участю священників Православної церкви України та Вселенського патріархату, під час якої вшанували пам'ять Героїв Небесної сотні та помолилися за захисників України.