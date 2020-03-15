На Буковині госпіталізували ще двох дорослих та дитину з підозрою на коронавірус
Про це на своїй офіційній сторінці у Facebook повідомляє у неділю Чернівецька обласна державна адміністрація.
"Сьогодні, 15 березня, до інфекційного відділення обласної клінічної лікарні госпіталізовано ще одного чоловіка з підозрою на Covid-19. Також до обласної дитячої клінічної лікарні госпіталізовано маму з дитиною. Усі ці пацієнти раніше контактували з особами, які мають підозру на коронавірус. Зараз їм надають відповідну медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні підтверджено три випадки коронавірусу: два у Чернівецькій області і один у Житомирській. Один з них закінчився летально: померла 71-річна жінка з Житомирщини.
За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Гопкінса, усього у світі було зафіксовано 156 400 випадків зараження новим коронавірусом, з них померли 5833 людини, одужали 73 968 осіб.