На Буковині госпіталізували ще двох дорослих та дитину з підозрою на коронавірус

У Чернівецькій області з підозрою на коронавірус госпіталізували ще трьох осіб - одного чоловіка та маму з дитиною. Усі вони контактували із іншими особами, в яких підозрюють цю інфекцію.

Про це на своїй офіційній сторінці у Facebook повідомляє у неділю Чернівецька обласна державна адміністрація.

"Сьогодні, 15 березня, до інфекційного відділення обласної клінічної лікарні госпіталізовано ще одного чоловіка з підозрою на Covid-19. Також до обласної дитячої клінічної лікарні госпіталізовано маму з дитиною. Усі ці пацієнти раніше контактували з особами, які мають підозру на коронавірус. Зараз їм надають відповідну медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні підтверджено три випадки коронавірусу: два у Чернівецькій області і один у Житомирській. Один з них закінчився летально: померла 71-річна жінка з Житомирщини.

За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Гопкінса, усього у світі було зафіксовано 156 400 випадків зараження новим коронавірусом, з них померли 5833 людини, одужали 73 968 осіб.