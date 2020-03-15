В Україні лабораторно перевіряють на коронавірус 12 зразків - МОЗ

Станом на ранок 15 березня в Україні досліджуються 12 зразків на підозру Covid-19, із раніше досліджених зразків у трьох випадках коронавірус було підтверджено, 64 – негативні.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

"Всього з початку 2020 року до Центру громадського здоров’я надійшло 79 повідомлень про підозру на Covid-19 (3 випадки - підтверджені лабораторно, 64 – негативні, коронавірусу немає, 12 - досліджується). З початку року вірусологічна референс-лабораторія ЦГЗ протестувала близько 500 зразків на нову коронавірусну інфекцію Covid-19", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом дня 14 березня до Центру надійшло 12 повідомлень про підозру на Covid-19 (Черкаська - 1, Волинська - 1, Чернівецька - 5, Рівненська - 3, Київська - 1, Тернопільська - 1).

Станом на ранок неділі 15 березня 2020 року у світі зареєстровано 156 400 випадків захворювання Covid-19, з них 73 968 (47,3%) осіб одужали. За межами Китаю зафіксовано 75 405 випадків у 134 країнах/територіях/регіонах.

На території Європейського регіону зареєстровано 44 529 випадків захворювання Covid-19 (Італія 21 157, Іспанія 5 753, Франція 4 500, Німеччина 3 795, Швейцарія 1 359, Великобританія 1 144, Нідерланди 959, Швеція 924, Норвегія 907, Данія 827, Бельгія 689, Австрія 655, Греція 190, Ізраїль 178, Фінляндія 155, Чехія 150, Ісландія 138, Ірландія 129, Румунія 113, Португалія 112, Естонія 79, Сан-Марино 77, Словенія 57, Польща 49, Словаччина 44, Сербія 41, Албанія 38, Російська Федерація 34, Хорватія 31, Грузія 30, Латвія 26, Угорщина 25, Білорусь 21, Кіпр 21, Азербайджан 19, Боснія і Герцеговина 13, Північна Македонія 13, Мальта 9, Фарерські острови 9, Вірменія 8, Литва 8, Республіка Молдова 8, Болгарія 7, Казахстан 6, Люксембург 5, Ліхтенштейн 4, Україна 3, Андорра 2, Джерсі 2, Монако 2, Гернсі 1, Гібралтар 1, Святий Престол 1, Туреччина 1) та 1736 летальних випадків (загалом у світі 5833 закінчились смертю).

Як повідомляв Укрінформ, в Україні є 3 офіційно підтверджені випадки коронавірусу - 2 в Чернівцях та 1 летальний - на Житомирщині. 13 березня в інфекційному відділенні Радомишльської райлікарні на Житомирщині померла 71-річна жінка, в якої діагностували коронавірус після повернення з Польщі.

11 березня ВООЗ офіційно оголосила глобальну пандемію Covid-19.

З 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших обмежувальних заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.