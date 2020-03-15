Усі громадяни України зможуть повернутися додому — МЗС

Усі громадяни України зможуть повернутися на територію України після початку дії заборони на в'їзд в Україну.

Про це йдеться у роз'ясненні Міністерства закордонних справ України (МЗС), опублікованому на сайті відомства.

"Так, усі громадяни України мають право на перетин державного кордону для повернення на територію України", - відповідають в МЗС на питання про те, чи зможуть потрапити до країни громадяни України впродовж періоду заборони на в’їзд.

У відомстві нагадують, що 16 березня 2020 року з 00 годин 00 хвилин до 00 годин 00 хвилин 3 квітня (у ніч з 2 на 3 квітня) припиняється в’їзд на територію України для іноземців та осіб без громадянства.

Іноземці, які мають право на постійне або тимчасове проживання в Україні, зможуть в’їхати на територію України так само, як і громадяни України.

Також на період дії заборони на територію України зможуть в'їхати люди, які є подружжям або дітьми громадян України, працівниками іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, акредитованих в Україні, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їхніх сімей, водіїв та обслуговуючого персоналу вантажних транспортних засобів, членів екіпажу.

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Окремо МЗС буде ухвалювати рішення разом з Державною прикордонною службою України для певних груп іноземців. Наприклад, якщо буде необхідно прибуття в Україну лікарів або інших фахівців.

Як повідомляв Укрінформ, у суботу 14 березня 2020 року Кабінет міністрів на засіданні ухвалив рішення про тимчасову заборону з 00 год. 00 хв. 16 березня 2020 року до 3 квітня перетинання державного кордону на в'їзд в Україну для іноземців та осіб без громадянства (за виключенням низки категорій громадян) та про тимчасове закриття з 00 год. 00 хв. 17 березня 2020 року до 3 квітня пунктів пропуску через державний кордон для міжнародного пасажирського повітряного сполучення (за виключенням низки категорій громадян).

Так заходи спрямовані на запобігання поширенню на території України Covid-19.

За останніми даними, у світі підтверджено 156 400 випадків коронавірусу. Найбільша кількість заражених - у Китаї (80 976), Італії (21 157), Ірані (12 729), Південній Кореї (8 086), Іспанії (6 023). Зафіксовано 5 833 смерті від коронавірусної хвороби. Одужали 73 968 осіб.

11 березня ВООЗ офіційно оголосила глобальну пандемію Covid-19.

З 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших обмежувальних заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

На даний момент в Україні підтверджено 3 випадки коронавірусу. Серед них один летальний.