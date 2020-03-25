В Україні зафіксували вже 145 випадків коронавірусної інфекції
Про це повідомляє пресслужба Центру громадського здоров’я України у Facebook.
"За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 145 випадків COVID-19", - йдеться у повідомленні.
Упродовж дня підтверджено 32 нових випадки:
- Вінницька обл.— 1 протягом доби;
- Волинська обл. — 2, з них 1 протягом останньої доби;
- Дніпропетровська обл. — 2;
- Донецька обл. — 1;
- Житомирська обл. — 2 (1 летальний);
- Запорізька обл. — 7, з них 5 протягом доби;
- Івано-Франківська обл. — 16, з них 11 протягом доби (2 летальних);
- Київ — 34, з них 3 протягом доби;
- Київська обл. — 24, з них 2 протягом доби;
- Луганська обл. — 1 протягом доби;
- Львівська обл. — 2;
- Одеська обл. — 4, з них 3 протягом доби;
- Тернопільська обл. — 8, з яких 4 протягом останньої доби, (1 летальний);
- Херсонська обл. — 1 протягом доби;
- Черкаська обл. — 2, з них 1 протягом доби;
- Чернівецька обл. — 38 (1 летальний), 1 підтверджено протягом останньої доби;
Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України дослідила понад тисячу зразків. Крім того, діагностику здійснюють і обласні лабораторні центри. Лабораторії досліджують не лише зразки людей, яким встановлено підозру, а й контактних осіб.
Нагадаємо: раніше в.о. гендиректора Центру громадського здоров’я МОЗ Ігор Кузін повідомляв, що в Україні було зафіксовано 136 випадків коронавірусної інфекції.