В Україні зафіксували вже 145 випадків коронавірусної інфекції

В Україні зафіксували вже 145 випадків коронавірусної інфекції

Укрінформ
Станом на 22.30 25 березня в Україні 145 лабораторно підтверджених випадків  COVID-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав.

Про це повідомляє пресслужба Центру громадського здоров’я України у Facebook.

"За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 145 випадків COVID-19", - йдеться у повідомленні.

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Упродовж дня підтверджено 32 нових випадки:

  • Вінницька обл.— 1 протягом доби;
  • Волинська обл. — 2, з них 1 протягом останньої доби;
  • Дніпропетровська обл. — 2;
  • Донецька обл. — 1;
  • Житомирська обл. — 2 (1 летальний);
  • Запорізька обл. — 7, з них 5 протягом доби;
  • Івано-Франківська обл. — 16, з них 11 протягом доби (2 летальних);
  • Київ — 34, з них 3 протягом доби;
  • Київська обл. — 24, з них 2 протягом доби;
  • Луганська обл. — 1 протягом доби;
  • Львівська обл. — 2;
  • Одеська обл. — 4, з них 3 протягом доби;
  • Тернопільська обл. — 8, з яких 4 протягом останньої доби, (1 летальний);
  • Херсонська обл. — 1 протягом доби;
  • Черкаська обл. — 2, з них 1 протягом доби;
  • Чернівецька обл. — 38 (1 летальний), 1 підтверджено протягом останньої доби;
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Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України дослідила понад тисячу зразків. Крім того, діагностику здійснюють і обласні лабораторні центри. Лабораторії досліджують не лише зразки людей, яким встановлено підозру, а й контактних осіб.

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Нагадаємо: раніше в.о. гендиректора Центру громадського здоров’я МОЗ Ігор Кузін повідомляв, що в Україні було зафіксовано 136 випадків коронавірусної інфекції.

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