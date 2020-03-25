В Україні зафіксували вже 145 випадків коронавірусної інфекції

Станом на 22.30 25 березня в Україні 145 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав.

Про це повідомляє пресслужба Центру громадського здоров’я України у Facebook.

"За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 145 випадків COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Упродовж дня підтверджено 32 нових випадки:

Вінницька обл.— 1 протягом доби;

Волинська обл. — 2, з них 1 протягом останньої доби;

Дніпропетровська обл. — 2;

Донецька обл. — 1;

Житомирська обл. — 2 (1 летальний);

Запорізька обл. — 7, з них 5 протягом доби;

Івано-Франківська обл. — 16, з них 11 протягом доби (2 летальних);

Київ — 34, з них 3 протягом доби;

Київська обл. — 24, з них 2 протягом доби;

Луганська обл. — 1 протягом доби;

Львівська обл. — 2;

Одеська обл. — 4, з них 3 протягом доби;

Тернопільська обл. — 8, з яких 4 протягом останньої доби, (1 летальний);

Херсонська обл. — 1 протягом доби;

Черкаська обл. — 2, з них 1 протягом доби;

Чернівецька обл. — 38 (1 летальний), 1 підтверджено протягом останньої доби;

Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України дослідила понад тисячу зразків. Крім того, діагностику здійснюють і обласні лабораторні центри. Лабораторії досліджують не лише зразки людей, яким встановлено підозру, а й контактних осіб.

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Нагадаємо: раніше в.о. гендиректора Центру громадського здоров’я МОЗ Ігор Кузін повідомляв, що в Україні було зафіксовано 136 випадків коронавірусної інфекції.