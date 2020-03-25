На Дніпропетровщині виявили ще один випадок коронавірусу

На Дніпропетровщині зафіксували ще один випадок Covid-19.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко, поінформували у пресслужбі Дніпропетровської ОДА.

"Лабораторні дослідження показали – ще один житель області захворів на Covid-19. Стан пацієнта стабільний, він почувається добре", – зазначив Бондаренко.

Як повідомляється, хворий - житель Кривого Рогу. Людина знаходиться під пильним наглядом медиків та отримує симптоматичне лікування.

Наразі виявляють усіх, з ким міг контактувати хворий, аби обстежити цих людей та забезпечити їхню ізоляцію.

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Як підкреслив Бондаренко, в області мобілізували всі сили на боротьбу з коронавірусною інфекцією, забезпечують лікарні необхідним обладнанням, матеріалами, засобами індивідуального захисту, додатково закуповують 73 апарати штучної вентиляції легень.

Госпітальні бази визначили у Дніпровській міській лікарні №21 та Криворізькій інфекційній лікарні. Загалом вони – на 430 ліжок і найперші приймають пацієнтів з коронавірусом.

Станом на ранок 25 березня в Україні зафіксовано 113 випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

За даними Worldometers, у світі зафіксовано 436 538 випадків зараження коронавірусом, з них 19 643 летальні і 111 889 осіб одужали.

Фото: GEERT VANDEN WIJNGAERT/BLOOMBERG