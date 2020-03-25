На Тернопільщині зареєстрували вже 8 хворих на коронавірус

Кількість хворих на коронавірус у Тернопільській області зросла до 8 осіб.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Тернопільський штаб дл боротьби з коронавірусом.

«Станом на 18 годину 25 березня на Тернопільщині лабораторно підтвердили 8 випадків Covid-19. Захворіло ще двоє мешканців Монастириського району, житель села Швейків, якому 62 роки, та житель Монастириська, якому 63 роки», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляло агентство, за даними Тернопільського обласного лабораторного центру, всього з початку карантину в області було досліджено 52 випадки підозр на коронавірус, 16 залишається під підозрою, один випадок – летальний, 30 – спростовано.

На Тернопільщині надзвичайну ситуацію оголошено минулого тижня, коли було зареєстровано перший випадок із захворювання на коронавірус.