На Херсонщині — перший випадок коронавірусу

У місті Генічеськ, що на Херсонщині, підтверджена коронавірусна інфекція у місцевої жительки.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив голова Генічеської РДА Андрій Онищенко.

"Так, це правда, (хвора на Covid-19 - ред.) мешканка Генічеська. Поклали її у лікарню у неділю", - розповів Онищенко.

За попередньою інформацією, жінка повернулася з-за кордону.

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Інформацію підтвердив у Facebook і голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв. Він зазначив, що щойно отримали перший лабораторно підтверджений випадок коронавірусної інфекції на Херсонщині.

Пацієнтка у задовільному стані, перебуває в лікарні під постійним наглядом медиків, які діють згідно з відпрацьованими алгоритмами МОЗ.

"Родина пацієнтки знаходиться на самоізоляції, також під наглядом лікарів. Саме зараз в екстреному режимі проходить засідання обласної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Всі профільні служби працюють. На цю хвилину у нас в області один хворий. Як змінюватиметься кількість — залежить від нас з вами та нашої самодисципліни", - зазначив голова ОДА.

Як повідомляв Укрінформ, до Генічеської райлікарні було госпіталізовано мешканку одного з населених пунктів району з підозрою на захворювання коронавірусом. За інформацією місцевих ЗМІ, жінка повернулася з Об’єднаних Арабських Еміратів.

За даними Worldometers, у світі зафіксовано 436 538 випадків зараження коронавірусом, з них 19 643 летальні та 111 889 осіб одужали.

Фото: АА