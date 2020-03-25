В Україну повернулося понад 82 тисячі громадян - МЗС

В Україну вже повернулося 82 804 особи за сприяння дипломатичних установ.

Про це повідомляє МЗС.

"Станом на 20:00 25.03.2020: 82 804 громадянина вже повернулись в Україну за сприяння дипломатичних установ", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що 160 українців перебуває на карантині у інших країнах, зокрема: у Австралії - 2, у Бельгії - 1, у Бразилії - 16, у В'єтнамі - 8, у Катарі - 1, у Китаї - 1, у Молдові - 2, у Нігерії - 8, у Нідерландах - 1, у ОАЕ - 3, у Польщі - 106, у Румунії - 1, у США - 2, у ФРН - 7, у Чорногорії - 1.

Зазначається, що 20 українців проходять лікування за кордоном, зокрема: у ФРН - 5, у Домініканській Республіці - 4, у Польщі - 2, в Італії - 2, в ОАЕ - 2, в Іспанії - 1, на Сейшельських островах - 1, у США - 1, у Нідерландах - 1, у Нігерії - 1.

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"6 громадян України одужали: Японія - 4, Італія - 1, Польща - 1. 3 громадянки України за кордоном померли", - повідомляють в українському зовнішньополітичному відомстві.

Станом на ранок 25 березня в Україні зафіксовано 113 випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

За даними Worldometers, у світі зафіксовано 436 538 випадків зараження коронавірусом, з них 19 643 летальні і 111 889 осіб одужали.