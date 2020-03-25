МЗС домовилося про повернення з Польщі 58 українських моряків

В Україну з Польщі повертаються 58 українських моряків з судна "Princess Anastasia", яке стоїть у порту Гданська.

Як повідомив Укрінформу директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев, питання їх повернення вирішило Генеральне консульство України в Гданську.

«Польські прикордонні органи надали відповідні дозволи. Сьогодні, 25 березня, моряки будуть перевезені 2 автобусами до пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ" польсько-українського кордону», - зазначив він.

Дипломат повідомив, що перетин кордону відбудеться орієнтовно о 18-19 годині, а потім український перевізник доправить моряків до місць проживання в Одесі.

Як повідомляв Укрінформ, з 12 березня в Україні на тритижневий карантин закрито навчальні й торгівельні заклади, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

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14 березня Кабінет міністрів ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня та запроваджена до 3 квітня. А з 17 березня до 3 квітня закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

25 березня уряд запровадив на всій території України режим надзвичайної ситуації до 24 квітня.

Станом на ранок 25 березня в Україні зафіксовано 113 випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

За даними Worldometers, у світі зафіксовано 436 538 випадків зараження коронавірусом, з них 19 643 летальні і 111 889 осіб одужали.