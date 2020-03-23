З Батумі в Чорноморськ на поромі прибули 118 українців

З Батумі в Чорноморськ Одеської області поромом «Грейфсвальд» прибуло 118 громадян України, їх обстежила бригада лікарів-епідеміологів, симптомів інфікування коронавірусів не виявлено.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив прес-секретар Асоціації судновласників України Олександр Федоров.

"Після швартування судна до поромного комплексу його відразу ж оточили наряди прикордонників. Якщо раніше санітарний лікар приходив на борт разом з групою прикордонників і митників, то цього разу бригада епідеміологів в кількості 4-х осіб у повній антивірусної екіпіровці залишила представників влади на березі до з'ясування медико-санітарної обстановки на судні ", - зазначив Федоров.

За словами головного санітарного лікаря України на водному транспорті Миколи Голубятникова, медики переконалися, що екіпаж порома «Грейфсвальд» повністю виконав протиепідемічні рекомендації. Після цього розпочали огляд і вимірювання температури у моряків і 118 пасажирів, а також вивчення опитувальних анкет.

Після того, як було з'ясовано, що симптоми інфіцііованія коронавірусом відсутні, пасажирів попередили про необхідність домашньої самоізоляції в разі підвищення температури і негайного звернення до лікарів.

Всі дані опитувальних анкет, що стосуються останніх місців перебування пасажирів, разом з адресами і телефонами будуть направлені до Міністерства охорони здоров'я України.

Процедури огляду пасажирів і багажу зайняли більше часу, ніж зазвичай, а перед виходом на причал кожному з пасажирів були видані захисні маски.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 23 березня в Україні зафіксовано 73 лабораторно підтверджені випадки коронавірусної хвороби Covid-19, з них 3 летальних, 1 пацієнт одужав і вже виписаний з лікарні. За добу зафіксовано 26 нових випадків коронавірусу.

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За даними Worldometers, станом на ранок 23 березня загальна кількість хворих на коронавірус Covid-19 становить 339 710. З них понад 99 тисяч осіб хворіли і одужали, а 14 704 померли.