Ще 38 українців повертаються з Туреччини поромом
Про це повідомляє власкор Укрінформу в Туреччині.
«Після реєстрації, перед посадкою у пасажирів уточнили про стан здоров’я, заміряли температуру. Вихід з порту дещо затягнувся, як пояснили, це було пов’язане з розвантаженням та завантаженням», - розповів агентству один з пасажирів порому.
Як уточнили в Консульстві при посольстві України в Анкарі, на борту знаходиться 38 громадян України, які повертаються на Батьківщину.
Судно вирушило з порту Карасу, що на узбережні Чорного моря, в північно-західній частині, у провінції Сакарья, до українського порту Чорноморськ.Пором з українцями вирушив з Туреччини / Фото: Ольга Будник, Укрінформ
Рейс здійснює вантажно-пасажирське судно «Вільнюс», у пасажирському комплексі якого заявлено 108 місць.
Судно вийшло з порту орієнтовно о 17.00 за місцевим часом (16.00 за київським часом), рейс триватиме близько доби.
Посольство України в Туреччині забезпечило власними силами трансфер з Анкари до порту в Карасу.
Як повідомлялося, вчора ввечері зі Стамбула до України вилетіли два літаки з 291 українцем на борту.