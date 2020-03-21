Ще 38 українців повертаються з Туреччини поромом

З Туреччини в Україну вирушив пором, на борту якого 38 українців.

Про це повідомляє власкор Укрінформу в Туреччині.

«Після реєстрації, перед посадкою у пасажирів уточнили про стан здоров’я, заміряли температуру. Вихід з порту дещо затягнувся, як пояснили, це було пов’язане з розвантаженням та завантаженням», - розповів агентству один з пасажирів порому.

Як уточнили в Консульстві при посольстві України в Анкарі, на борту знаходиться 38 громадян України, які повертаються на Батьківщину.

Судно вирушило з порту Карасу, що на узбережні Чорного моря, в північно-західній частині, у провінції Сакарья, до українського порту Чорноморськ.

Пором з українцями вирушив з Туреччини / Фото: Ольга Будник, Укрінформ

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Рейс здійснює вантажно-пасажирське судно «Вільнюс», у пасажирському комплексі якого заявлено 108 місць.

Судно вийшло з порту орієнтовно о 17.00 за місцевим часом (16.00 за київським часом), рейс триватиме близько доби.

Посольство України в Туреччині забезпечило власними силами трансфер з Анкари до порту в Карасу.

Як повідомлялося, вчора ввечері зі Стамбула до України вилетіли два літаки з 291 українцем на борту.