З Амстердама до Києва запланували третій спецрейс для українців

Українці, які перебувають у Нідерландах, можуть повернутися додому, третій спецрейс Амстердам-Київ заплановано на 24 березня о 13:55, за місцевим часом.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

“Станом на сьогодні два рейси МАУ доправили в Україну наших громадян. Перший борт МАУ 19 березня 2020 року доправив 182 громадян України додому. 110 пасажирів було відправлено 20 березня 2020 року. 24 березня, так само спецрейсом МАУ, ми очікуємо на перевезення максимальної кількості наших громадян”, - сказав у коментарі Укрінформу український консул в Нідерландах Юрій Карпук.

З Амстердама до Києва заплановано третій спецрейс / Фото: Ірина Драбок, Укрінформ

Він також зазначив, що інформація щодо реєстрації на рейс МАУ розміщена на сайті.

А ще підкреслив, що про захист усіх громадян подбали. Пасажирів забезпечено захисними масками, які отримали з України.

“На вильоті Консульська служба видає громадянам захисні маски. Коли наші громадяни прибувають до аеропорту "Бориспіль", підходять до стійки МАУ, там є представник Мінінфраструктури, який формує відповідні групи, у кількості до 10 людей, і допомагає дістатися потрібного пункту призначення”, - розповів Карпук.

За його словами, в умовах боротьби з поширенням коронавірусу, Консульська служба посольства України в Нідерландах працює в режимі 24/7.

“Ситуація контролюється. Посольством України формуються так звані евакуаційні списки. В цих списках є інформація про наших громадян, які перебувають у Нідерландах і заявили про своє бажання повернутися на Батьківщину. З людьми ведеться колосальна психологічна робота. Надається інформація щодо повернення в Україну”, - зазаначив він.

Як повідомляв Укрінформ, на 21 березня заплановано ще 29 міжнародних авіарейсів, якими до України повернуться близько 6000 осіб.

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Авіакомпанії готові формувати рейси в залежності від кількості пасажирів, готових ними скористатись.

Авіакомпанія МАУ готова сформувати рейси з аеропортів таких міст: Амстердам (AMS), Ларнака (LCA), Відень (VIE), Дубай (DXB), Нью- Йорк (JFK), Брюссель (BRU), Франкфрут (FRA), Копенгаген (CPH), Стамбул (IST), Берлін (BER), Стокгольм (STO), Гельсінки (HEL).

Sky Up Airlines готова сформувати рейси з аеропортів таких міст: Прага (PRG), Тбілісі (TBS), Стамбул (IST), Барселона (BCN), Тенеріфе (TFS), Мадрид (MAD), Аліканте (ALC), Неаполь (NAP), Ларнака (LCA), Берлін-Тегель (TXL), Париж-Бове (BVА), Стокгольм (ARN), Лісабон(LIS), Вена (VIE), Мюнхен (MUC), Дюсельдорф (DUS), Таллінн (TLL), Гельсінки (HEL), Осло (OSL), Лондон (LGW), Франкфрут (FRA), Ереван (EVN), Цюрих (ZRH), Варшава(WAW), Будапешт (BUD), Малага (APG), Загреб (ZAG), Коломбо (CMB), Мальта (MAL), Доха (DOH), Рейк'явик (KEF).

За даними МОЗ, в Україні лабораторно підтвердили 41 випадок захворювання, три з них летальні і одна людина видужала.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 21 березня у світі зареєстровано 276 462 випадків зараження на коронавірус, 91 954 людини одужали і 11 417 померли.