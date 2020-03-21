Україна домовилася з Польщею про гуманітарний коридор для українців з Німеччини

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час телефонної розмови з прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким домовилися про створення гуманітарного коридору для українців, які повертаються з Німеччини.

Про це Шмигаль написав у Telegram.

"Під час світової пандемії коронавірусної інфекції всі країни мають діяти спільно та злагоджено. Переговорили телефоном з прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким щодо повернення додому українських громадян. Домовилися про створення так званого гуманітарного коридору для українців, які матимуть змогу від кордону з Німеччиною транзитом через Польщу повернутися на Батьківщину", - написав Шмигаль.

Він висловив вдячність польській стороні за включення українських громадян до програми LOTdoDomu.

"Завдяки їй українці, що перебувають в інших країнах, зможуть використовувати рейси авіакомпанії LOT для перельоту до Польщі. Радий, що польські колеги пішли нам назустріч та готові сприяти у вирішенні цього питання. Окрім того, погодилися з паном Моравецьким обмінюватися досвідом та практиками між країнами у протистоянні Covid-19", - розповів Шмигаль.

Крім того, Міністерство закордонних справ поінформувало, що Німеччина дозволяє авіатранзит для громадян України через аеропорти Берліна, Мюнхена та Франкфурта.

"Умови: транзит має відбутися протягом 24 годин, необхідно мати авіаквиток на рейс в Україну, залишатися в транзитній (міжнародній) зоні в аеропорту", - наголосили в МЗС.

З 12 березня в Україні запроваджено карантин через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і для недопущення її поширення. Він триватиме три тижні – до 3 квітня.

14 березня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня 2020 року та запроваджена до 3 квітня 2020 року. А з 17 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

Раніше міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявляв, що Україна повертатиме українців і після закриття авіасполучення та кордонів.

18 березня з 12:00 год. в Україні припинено все внутрішнє пасажирське міжміське сполучення: залізничне, автобусне та авіаційне.

За даними МОЗ, в Україні лабораторно підтвердили 41 випадок захворювання, три з них летальні і одна людина видужала.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 21 березня у світі зареєстровано 276 462 випадків зараження на коронавірус, 91 954 людини одужали і 11 417 померли.