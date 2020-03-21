Евакуація українців з Австрії завершена – посол

Евакуація українців, які вимушено застрягли на території Австрії через пов’язані з пандемією коронавірусу обмеження, загалом завершена. У суботу до Києва вилетів останній четвертий літак.

Про це повідомив у коментарі власному кореспонденту Укрінформу надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Австрія Олександр Щерба.

"Цього тижня була екстремальна ситуація, з якою раніше, напевно, ще ніхто не стикався. В Австрії застрягли майже 500 наших співвітчизників. Спільними зусиллями нам вдалося вирішити проблему, протягом тижня в Україну відлетіло 4 борти, щойно відлетів останній. І тому можемо трохи видихнути", - зазначив дипломат, який після перебування в "гущі подій" наразі керує діяльністю дипустанови з домашньої ізоляції.

Чартерним рейсом SkyUp у суботу до Києва вилетіли 174 українця. Раніше у четвер авіакомпанія вивезла з Відня понад 50 осіб. У той же день президентським літаком до України повернулися ще 33 українця – сім’ї з дітьми, серед яких були й люди, які проходили лікування від онкології. У понеділок свій скасований раніше рейс здійснили "Австрійські авіалінії", які доправили у столицю України 220 осіб.

У понеділок частина українців ще встигла виїхати з Австрії автобусом. Після закриття своїх кордонів Угорщиною у вівторок на території Австрії заблокованими залишилися десятки українців, які прямували до України на автомобілях та мікроавтобусах. Цим автомобілістам було дозволено переночувати на території культурно-інформаційного центру та дипустанови у Відні, велику допомогу в їх харчуванні та розміщення надали небайдужі представники української громади.

Наступного дня було досягнуто домовленість про відкриття транспортного коридору з Австрії через Угорщину до України, і всі заблоковані автомобілісти змогли виїхати в напрямку дому.

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Австро-угорським коридором скористалися і українці в Німеччині, які вирушили додому транзитом. Над сприянням проходження ними німецько-австрійського кордону активно співпрацювали як посольства у Відні та Берліні, так і почесні консули в Зальцбургу та Граці. Наразі на території Австрії де-факто створений евакуаційний коридор для легкового транспорту, підлаштований під угорський. Легкові машини з українцями можуть пройти німецько-австрійський кордон біля Зальцбурга з 17:00 по 1:00, а коридор від австрійського прикордонного Нікельсдорфа і далі територією Угорщини до України відкритий з 21:00 по 5:00.

Паралельно сьогодні бортом SkyUp були евакуйовані з Києва 15 австрійців.

За словами Щерби, посольство ще вирішуватиме питання трьох українців, які перебувають на території Австрії і хочуть повернутися додому. Двоє з них звернулися до дипустанови лише сьогодні вночі, попросивши допомоги у поверненні. Посольство шукатиме можливість перевезення цих людей за допомогою автівок, які зараз йдуть транзитом в Україну. Ще один громадянин України залишився в Австрії зі своєї необачності: на сьогоднішній рейс SkyUp він прийшов у такому стані глибокого алкогольного сп’яніння, що не був допущений на літак.

"Коли чоловік протверезіє, якщо звернеться у Посольство, дипломати будуть думати, як йому допомогти", - зазначив посол.