Кабмін створив стабілізаційний фонд для протидії коронавірусу

Кабінет Міністрів створив стабілізаційний фонд для фінансування заходів з протидії коронавірусу в Україні.

Про це сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час відеовключення в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі Україна, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми прийняли сьогодні рішення про формування стабілізаційного фонду держави, це те, чого всі чекають - цієї грошової корзини, яка дозволить нам доволі швидко приймати рішення по закупівлі масок, апаратів, обладнання, про виплати коштів медикам", - сказав Прем'єр.

Він додав, що Україна очікує на "літак з великою кількістю тестів, з великою кількістю додаткових засобів індивідуального захисту", -

Шмигаль зауважив, що в Уряді їх розподілять по регіонах та областях, відповідно до аналітики поширення коронавірусу за допомогою програмного забезпечення, яке РНБО надало уряду для отримання актуальної інформації щодо цього захворювання в Україні.

"Орієнтовно з понеділка області і регіони відчують цей розподіл", - додав очільник уряду.

Він запевнив, що Україна співпрацює з Китаєм щодо постачання і закупівель додаткових необхідних засобів та обладнання, препаратів для протидії коронавірусу "але є черга, і ми в цій світовій черзі стоїмо"/

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Як повідомлялося 18 березня, на виконання протокольного рішення уряду, Міністерство фінансів розробляє зміни до державного бюджету для спрямування коштів на протидію коронавірусу з інших непріоритетних державних програм. Зокрема, йшлося про створення стабілізаційного фонду, з якого буде здійснюватися відповідне фінансування.

Як повідомлялося, станом на 22:00 20 березня в Україні підтверджено 40 випадків COVID-19.

Наразі в Україні 3 летальні випадки від COVID-19. Пацієнт, у якого першого було зафіксовано COVID-19, уже одужав.

За даними МОЗ України, у світі станом на ранок 20 березня зареєстровано 244 523 випадки Covid-19, з них 10 030 - летальні, 86 031 особа одужала.