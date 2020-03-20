Уряд виділив майже 40 мільйонів на протидію коронавірусу та повернення українців

ряд сьогодні, 20 березня, на позачерговому засіданні виділив кошти з резервного фонду державного бюджету на здійснення низки заходів щодо протидії поширенню захворювання COVID-19 на території України та повернення українців з Італійської Республіки.

Про це інформує Урядовий портал.

Зокрема, Міністерству охорони здоров'я виділено 35,6 млн грн, Міністерству юстиції (для Державної кримінально-виконавчої служби) - 3,6 млн грн для забезпечення засобами індивідуального захисту працівників, задіяних у здійсненні протиепідемічних заходів.

Також Уряд виділив з резервного фонду держбюджету 639 тис. грн Міністерству інфраструктури для відшкодування витрат, пов'язаних із здійсненням невідкладної евакуації громадян України та членів їх сімей із зони поширення коронавірусу в Італійській Республіці.

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Як повідомлялося, станом на 22:00 20 березня в Україні підтверджено 40 випадків COVID-19.

Наразі в Україні 3 летальні випадки від COVID-19. Пацієнт, у якого першого було зафіксовано COVID-19, уже одужав.

За даними МОЗ України, у світі станом на ранок 20 березня зареєстровано 244 523 випадки Covid-19, з них 10 030 - летальні, 86 031 особа одужала.