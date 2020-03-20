Уряд виділив майже 40 мільйонів на протидію коронавірусу та повернення українців

Уряд виділив майже 40 мільйонів на протидію коронавірусу та повернення українців

Укрінформ
ряд сьогодні, 20 березня, на позачерговому засіданні виділив кошти з резервного фонду державного бюджету на здійснення низки заходів щодо протидії поширенню захворювання COVID-19 на території України та повернення українців з Італійської Республіки.

Про це інформує Урядовий портал.

Зокрема, Міністерству охорони здоров'я виділено 35,6 млн грн, Міністерству юстиції (для Державної кримінально-виконавчої служби) - 3,6 млн грн для забезпечення засобами індивідуального захисту працівників, задіяних у здійсненні протиепідемічних заходів.

Також Уряд виділив з резервного фонду держбюджету 639 тис. грн Міністерству інфраструктури для відшкодування витрат, пов'язаних із здійсненням невідкладної евакуації громадян України та членів їх сімей із зони поширення коронавірусу в Італійській Республіці.

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Як повідомлялося, станом на 22:00 20 березня в Україні підтверджено 40 випадків COVID-19.

Наразі в Україні 3 летальні випадки від COVID-19. Пацієнт, у якого першого було зафіксовано COVID-19, уже одужав.

За даними МОЗ України, у світі станом на ранок 20 березня зареєстровано 244 523 випадки Covid-19, з них 10 030 - летальні, 86 031 особа одужала.

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