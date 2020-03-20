Кабмін скасував мито і ПДВ на деякі ліки та медобладнання

Кабмін скасував мито і ПДВ на деякі ліки та медобладнання

Коронавірус
Укрінформ
Кабінет міністрів звільнив від сплати ввізного мита та ПДВ перелік лікарських засобів, медичних виробів та обладнання, необхідних для запобігання виникненню та поширенню коронавірусу.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram за результатами позачергового засідання уряду у п’ятницю.

"Кабмін звільнив від сплати ввізного мита та ПДВ визначений перелік лікарських засобів, медичних виробів та обладнання, що необхідні для запобігання виникненню та поширенню Covid-19, а також для локалізації та ліквідації спалахів цього захворювання", - написав він.

Як повідомлялося, 18 березня Президент України підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (Covid-19) ", який Верховна Рада ухвалила на позачерговому засіданні 17 березня. Серед іншого, закон передбачає звільнення від сплати ввізного мита та ПДВ лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, призначених для запобігання виникнення і поширення Covid-19 та контроль з боку Кабінету міністрів за цінами на лікарські засоби, товари медичного призначення та соціально значущі товари.

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В Україні станом 20 березня МОЗ підтвердив 26 випадків Covid-19, з них 3 летальні. Зокрема, коронавірусна хвороба зафіксована: у Чернівецькій області - 15 випадків (1 летальний, 1 людина одужала), Житомирській області - 2 випадки (1 летальний), Київській області - 2 випадки, Донецькій області - 1 випадок, Дніпропетровській області - 2 випадки, Івано-Франківські області - 1 випадок (летальний), у м. Києві - 3 випадки.

Крім того, увечері 20 березня мер Львова Андрій Садовий повідомив, що в місті зареєстровано випадок коронавірусу. За його словами, позитивний результат у чоловіка, який повернувся з ФРН, підтвердили дві приватні лабораторії у Львові і Києві. Матеріали відправлені в Центр громадського здоров‘я МОЗ.

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