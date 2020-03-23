З Праги в Україну організують близько 10 авіарейсів – посольство

Українські громадяни, які живуть і працюють в Чехії, можуть повернутися на батьківщину спецрейсами компанії SkyUp.

Перший такий рейс відбувся в неділю, повідомляє у Facebook Посольство України в Чеській Республіці.

«Відкрився повітряний міст між Чехією та Україною. Перший літак авіакомпанії SkyUp повернув до Києва 215 українців», - йдеться у дописі.

Цим же рейсом з Києва до Праги прилетіли чеські громадяни, які не змогли вчасно виїхати з України.

Зазначається, у наступні дні з Праги до Києва та Львова буде організовано ще близько 10 рейсів авіакомпанії SkyUp, якими повернуться додому майже 2000 українців.

Всі пасажири проходять температурний скринінг. У цьому зв'язку посольство закликає співгромадян не намагатися збити високу температуру перед відльотом, адже цим вони лише наражають на небезпеку інших людей у салоні.

У диппредставництві нагадують, що пасажирам під час усього польоту необхідно бути у масці, а після повернення додому самоізолюватися на 2 тижні – тобто не відвідувати громадські місця (навіть магазин), уникати контактів з членами сім’ї та друзями, особливо похилого віку.

Як повідомляв Укрінформ, 19 березня з Праги в Україну потягом вирушили 900 українців.

За даними Worldometers, станом на ранок 23 березня загальна кількість хворих на коронавірус Covid-19 становить 339 710, з них більше 99 тисяч осіб одужали, померло 14 704 людини.

В Україні підтверджено 73 випадки інфікування, три з них летальні.