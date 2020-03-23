У "Борисполі" працюють два термінали - на виліт і на приліт

У Міжнародному аеропорту "Бориспіль" термінал F працює на виліт, а термінал В - на приліт.

Про це повідомляє аеропорт "Бориспіль" у Facebook.

"В аеропорту тихо. Біля терміналу D – літаки, що відправлені у відпустку. Термінал F працює на виліт, а термінал В - на приліт", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що працівники летовища - у захисних масках, пасажири здебільшого теж.

За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, наведеними на сторінці міністерства у Facebook, у терміналі B працюють епідеміологи.

«З 17:00 за київським часом 22 березня 2020 року в аеропорту «Бориспіль» всі чартерні, санітарні, евакуаційні та інші рейси міжнародного сполучення на приліт переведені з терміналу F до терміналу B. Така оптимізація дає більшу ефективність заходів із недопущення розповсюдження коронавірусу. У терміналі В працюють епідеміологи. Вони перевіряють стан здоров’я пасажирів і попереджають про самоізоляцію», - заявив міністр інфраструктури України.

Як повідомлялося, Міжнародний аеропорт "Бориспіль" з 18 березня закрив основний термінал D для оптимізації діяльності та у рамках заходів із запобігання поширенню коронавірусу.

14 березня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня 2020 року та запроваджена до 3 квітня 2020 року. А з 17 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

З 18 березня в Україні припинено все внутрішнє пасажирське міжміське сполучення: залізничне, автобусне та авіаційне.

Україна повертає українців з-за кордону і після закриття авіасполучення та кордонів. Зокрема, вранці 23 березня Міністертсво закордонних справ повідомило, що більше 60 тис. співгромадян вдалося повернути в Україну і ще більш як 27 тис. очікують повернення.

Станом на ранок 23 березня в Україні лабораторно підтвердили 73 випадки захворювання, три з них летальні і одна людина видужала.

За даними Worldometers, станом на ранок 23 березня загальна кількість хворих на коронавірус Covid-19 становить 339 710. З них більше 99 тисяч осіб хворіли та видужали, а 14 704 померли.

Фото: МВС