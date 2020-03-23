У "Бориспіль" сьогодні мають прибути 15 рейсів з українцями

У міжнародний аеропорт "Бориспіль" продовжують прибувати українці з-за кордону, яких повертають після закриття повітряного сполучення. Зокрема, 23 березня на летовищі вже приземлився один літак з Мадрида ( Іспанія) та запланований приліт ще 14 рейсів.

Про це свідчить інформація на онлайн-табло міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Зокрема, зазначається, що 23 березня очікується прибуття міжнародних рейсів зі Стамбула (Туреччина) - 2, Дубай (ОАЕ) - 2, Неаполя (Італія), Бове (Франція), Барселони (Іспанія), Лондона (Велика Британія) - 2 , Коломбо ( Шрі-Ланка), Брюсселя (Бельгія) - 2, Берліна (Німеччина), Варшави (Польща), Франкфурта (Німеччина).

Також з "Борисполя" відбулися вильоти до Барселони, Стамбула та Бове вранці. Крім того, заплановані на виліт 23 березня рейси за кордон у такі міста: Неаполь, Лондон - 2, Брюссель - 2, Дубай, Берлін, Франкфурт, Тель-Авів (Ізраїль).

Відповідно до інформації на онлайн-табло, на 23 березня у аеропорту "Бориспіль" не заплановано прильоту та вильоту жодного внутрішнього рейсу.

У міжнародному аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського 19 березня скасовано всі рейси. Про це свідчить інформація на онлайн-табло аеропорту "Київ". Зокрема, статус "відмінено" зазначається щодо всіх рейсів - як за кордон, так і внутрішніх.

Як раніше повідомлялося, 16, 17 та 18 березня також виконувалися рейси в українські аеропорти з-за кордону для повернення українців додому.

З 18 березня в Україні припинено все внутрішнє пасажирське міжміське сполучення: залізничне, автобусне та авіаційне.

У суботу, 14 березня, Кабінет міністрів України ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня 2020 року та запроваджена до 3 квітня 2020 року. А з 17 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

Раніше міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявляв, що Україна повертатиме українців і після закриття авіасполучення та кордонів.