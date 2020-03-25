На Сумщині померла жінка, у якої раніше виявили коронавірус

Сьогодні, 25 березня, в Конотопі на Сумщині померла 76-річна жінка, у якої експрес-тест на Covid-19 дав позитивний результат.

Про це на своїй сторінці Facebook повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін.

«Щойно стало відомо, що жінка, у якої конотопські медики сьогодні діагностували коронавірус, - померла. Чекаємо на результати розтину», - написав він.

Міський голова зазначив, що жінка, яка проживала з медиком, працівником місцевої «швидкої допомоги», потрапила до Конотопської ЦРЛ 23 березня. До цього вона хворіла шість днів.

«Вона займалася самолікуванням. Їй одразу було зроблено тест на грип. Цей тест не підтвердився. Після цього було зроблено тест на коронавірус. І перший, і другий раз він дав позитивний результат. Причини смерті жінки встановлюються, оскільки результати експрес-тесту є попередніми і не є підставою для встановлення остаточного діагнозу. Тільки після проведення лабораторного дослідження можна буде говорити про причини смерті», - зазначив Семеніхін.

Читайте також: На Сумщині виявили перший випадок коронавірусу

За його словами, наразі проводяться дослідження на предмет контактів померлої та медика, з яким вона проживала, паралельно відповідні перевірочні заходи проводяться і в Конотопській ЦРЛ.

За інформацією Сумської ОДА, аналізи померлої направлені до Сумського обласного лабораторного центру, оскільки лише після проведення лабораторного дослідження можна буде говорити про причину смерті.

Як повідомляв Укрінформ, В Україні станом на ранок 25 березня 113 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

За даними Worldometers, у світі зафіксовано 454 824 випадки зараження коронавірусом, з них 20 545 летальні і 113 128 осіб одужали.

Фото: AA