На Сумщині виявили перший випадок коронавірусу

На Сумщині діагностовано перший випадок захворювання на коронавірус.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив мер Конотопу Артем Семеніхін.

«В Конотопі щойно діагностували перший випадок захворювання на коронавірус. Жінка 76 років з села Козацького Конотопського району. На даний момент перебуває в реанімації ЦРЛ. Вживаємо всіх необхідних заходів. Людина при свідомості і під’єднана до апарату штучної вентиляції легенів», - написав міський голова.

Детальнішу інформацію він пообіцяв надати трохи пізніше.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10:00 25 березня в Україні 113 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 29 нових випадків.

Фото: GEERT VANDEN WIJNGAERT/BLOOMBERG