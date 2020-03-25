У передмісті Одеси виявили коронавірус у громадянина США - Труханов

Лабораторно підтверджено інфікування коронавірусом у 24-річного громадянина США, що наразі перебуває у передмісті Одеси - в селі Фонтанка Лиманського району. Після прибуття 13 березня із США до Києва, він переїхав до Одеси і самоізолювався, стан його задовільний.

Про це сьогодні розповів на засіданні міської комісії з ТЕБ і НС мер Одеси Геннадій Труханов.

"Лабораторно зафіксовано коронавірус у громадянина США, що прибув до Одеської області. Встановлено маршрут його пересування: Нью-Йорк - Відень - Київ. З Києва до Одеси прибув на автомобілі, а звідси - до Фонтанки. Ми також знаємо його місце в рейсовому літаку, дані передано для обробки. Наразі він самоізолювався, але перебуває в телефонному контакті з Одеським оперативним міським штабом", - зазначив Труханов.

За його словами, самопочуття хворого задовільне, немає підвищеної температури.

Відомості про місцеперебування 24-річного чоловіка передані керівництву поліції Одещини. Усі його переміщення і контакти зараз встановлюються. "У подальшому будемо діяти згідно з планом заходів протидії поширенню коронавірусу", - додав Труханов.

Труханов додав, що вирішується питання про госпіталізацію хворого. Буде проведено тестування членів його родини, яким належить самоізолюватися, а також попереджено сусідів по багатоквартирному будинку. За словами хворого, на роботі після приїзду зі США він не був.

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Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 25 березня 113 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

За даними Worldometers, у світі зареєстровано 439 940 випадків зараження коронавірусом, зокрема 19 744 летальні, 111 942 особи одужали.

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