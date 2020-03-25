На Черкащині підтвердили коронавірус у дружини першого пацієнта

На Черкащині лабораторно підтвердили другий випадок коронавірусної інфекції - захворіла дружина раніше госпіталізованого жителя села Родниківка Уманського району.

Про це повідомив у Facebook голова Уманської міськради Олександр Цебрій.

"2 офіційно підтверджених із діагнозом Covid-19", - написав він.

Відповідаючи на запитання в коментарях до свого допису він уточнив, що йдеться про дружину першого на Черкащині пацієнта з коронавірусом.

Як повідомляв Укрінформ, про діагноз чоловіка з Родниківки стало відомо 23 березня. Його було госпіталізовано до інфекційного боксу Уманської міської лікарні.

В Україні станом на ранок 25 березня 113 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

Кабмін до 24 квітня запровадив по всій Україні надзвичайну ситуацію і продовжив карантин.

Станом на ранок середи, 25 березня, в світі, за даними сайту Worldometer, зареєстровано 436 538 випадків зараження коронавірусом, зокрема 19 643 летальних і 111 889 випадків одужання.

фото: АА