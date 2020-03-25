У МОЗ нарахували вже 136 випадків коронавірусу в Україні

Кількість випадків зараження коронавірусом в Україні зросла до 136.

Про це у коментарі Українському радіо повідомив в.о. гендиректора Центру громадського здоров’я МОЗ Ігор Кузін.

"Станом на зараз ми маємо інформацію про 136 лабораторно підтверджених випадків. Зараз ці дані верифікуються і кожного дня о 10 годині ми будемо виходити з офіційною комунікацією", — заявив він.

Кузін також нагадав симптоми коронавірусу.

"Це кашель, підвищення температури, які найчастіше з’являються раптово... Найчастіше від моменту інфікування до появи певних симптомів проходить в середньому 6-7 діб, а максимальний термін, який може бути – це 14 діб. Якщо людина не уклала декларацію із сімейним лікарем, потрібно звернутися на гарячу телефонну лінію Національної служби здоров’я України, яка спрямує до місця надання медичної допомоги", - сказав він.

Нагадаємо: станом на ранок МОЗ повідомив про 113 випадків інфікування. Таким чином за останню добу в Україні коронавірус виявили ще у 23 осіб.

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Через поширення коронавірусу на всій території України запровадили режим надзвичайної ситуації на 30 днів, до 24 квітня 2020 року. Влада закрила кордони для іноземних туристів, призупинила роботу шкіл, університетів, торгових центрів, скасувала культурні та спортивні заходи.