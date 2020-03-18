У Чернівецькій області підприємця оштрафували за порушення правил карантину

У селі Буденець (Сторожинецький район Чернівецької області, - ред.) складено адміністративний протокол на власника магазину будівельних матеріалів, який вперто не хотів зачиняти торговельний павільйон.

Про це повідомляє місцевий сайт Сторожинець.info

"В ході рейду по Сторожинецькому району, який проводився силами правоохоронців Сторожинецького відділу поліції по контролю за виконання рішення комісії з питань ТЕБ та НС Сторожинецької РДА щодо протидії розповсюдження COVID-19, у селі Буденець було складено адміністративний протокол на власника магазину будівельних матеріалів, який вперто не хотів зачиняти торговельний павільйон", - йдеться у повідомленні.

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Власник був заздалегідь попереджений мобільною групою Сторожинецької РДА та дільничним працівником поліції про недопущення порушень правил карантину, але свідомо ігнорував їх.

Тепер власника чекає суд, який і визначить точну суму штрафу – від 17000 до 34000 грн. згідно ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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Як повідомляв Укрінформ, 12 березня в Україні розпочався карантин через загрозу епідемії коронавірусної інфекції та для недопущення її поширення. Він триватиме три тижні – до 3 квітня.